В Томске мужчину взяли под стражу за финансирование экстремистской организации

мужчину заключили под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске 43-летнему местному жителю предъявлено обвинение в финансировании экстремистской организации. Уголовное дело возбуждено вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета на основании оперативных материалов УФСБ России по Томской области. Информацию об этом рассказали в региональном СУ СК РФ.

По версии следствия, мужчина достоверно знал о том, что организация признана экстремистской и ее деятельность прекращена по решению Верховного суда РФ. Несмотря на законодательный запрет, в период с августа 2021 года по февраль 2022 года он переводил денежные средства на банковский счет структуры, открытый за пределами России. Финансы предназначались для обеспечения деятельности запрещенной организации.

По месту жительства фигуранта дела прошел обыск. Правоохранители изъяли предметы и документы, представляющие интерес для следствия.

«Сегодня по ходатайству следователя регионального управления СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли способствовать совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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