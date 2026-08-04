Супруги из Подмосковья отправили в Томск полкило прегабалина

Супруги решили отправить препарат по почте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фигуранты пытались переправить в Сибирь крупную партию рецептурного препарата, используя обычную почту. Томская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу супругов. Об этом в надзорном ведомстве сообщили 4 августа.

По данным следствия, преступная схема была реализована в январе 2025 года. Муж и жена вошли в сговор с неизвестным покупателем через интернет и раздобыли 497 граммов прегабалина. Опасный груз они упаковали и отправили заказчику в Томск почтовым отправлением, однако посылка попала в поле зрения правоохранительных органов.

Теперь семейной паре инкриминируют незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Рассматривать уголовное дело будет Химкинский суд Московской области.

Справка: Прегабалин (в среде потребителей известен как «лирика») — это рецептурный препарат, который применяется при эпилепсии и нейропатических болях. Однако при превышении терапевтических доз он вызывает сильный психоактивный эффект, из-за чего часто используется зависимыми людьми как «аптечный наркотик». Препарат запрещен к свободной продаже.

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