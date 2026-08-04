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НовостиОбщество4 августа 2026 15:43

Супруги из Подмосковья отправили в Томск полкило прегабалина

Семейная пара из Московской области предстанет перед судом за незаконный оборот сильнодействующих веществ
Екатерина Сафонова
Супруги решили отправить препарат по почте

Супруги решили отправить препарат по почте

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фигуранты пытались переправить в Сибирь крупную партию рецептурного препарата, используя обычную почту. Томская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу супругов. Об этом в надзорном ведомстве сообщили 4 августа.

По данным следствия, преступная схема была реализована в январе 2025 года. Муж и жена вошли в сговор с неизвестным покупателем через интернет и раздобыли 497 граммов прегабалина. Опасный груз они упаковали и отправили заказчику в Томск почтовым отправлением, однако посылка попала в поле зрения правоохранительных органов.

Теперь семейной паре инкриминируют незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Рассматривать уголовное дело будет Химкинский суд Московской области.

Справка: Прегабалин (в среде потребителей известен как «лирика») — это рецептурный препарат, который применяется при эпилепсии и нейропатических болях. Однако при превышении терапевтических доз он вызывает сильный психоактивный эффект, из-за чего часто используется зависимыми людьми как «аптечный наркотик». Препарат запрещен к свободной продаже.

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