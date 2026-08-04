В Томске автомобиль сбил курьера на СИМ напротив остановки «Льва Толстого»

Мужчине потребовалась помощь медиков Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером во вторник в Томске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием курьера. Как сообщают свидетели в телеграм-канале «Регион 70-Томск», авария случилась около 18:00 напротив остановки общественного транспорта «Льва Толстого».

По информации очевидцев, легковой автомобиль сбил курьера, который передвигался на средстве индивидуальной мобильности (СИМ). Пострадавший получил травмы — его с места происшествия забрала карета скорой медицинской помощи.

В настоящее время официальные подробности и точные обстоятельства аварии уточняются.

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