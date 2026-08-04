Непогода оставила без света более 2 тысяч жителей томских сел

Аварийные бригады ведут восстановительные работы в трех районах региона Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Ураганный ветер, град и ливни привели к массовым отключениям электроэнергии в Томской области. Без света остались жители нескольких сел в Кожевниковском, Парабельском и Шегарском районах, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС к вечеру вторника, 4 августа.

По данным ведомства, ЧП произошло в 18:20 по местному времени. Изначально без электроснабжения оказались 14 населенных пунктов, а общее число пострадавших достигало 3120 человек, среди которых 624 ребенка.

К вечеру энергетикам удалось частично справиться с последствиями стихии. «На 14.50 (по московскому времени) часть потребителей запитаны, остаются не подключены частный жилой сектор: в Кожевниковском районе два населенных пункта (Песочно-Дубровка, Вороново) 415 человек, из них 110 детей. В Шегарском районе пять населенных пунктов (Мельниково, Победа, Маркелово, Анастасьевка, Татьяновка) 560 человек, из них детей 124 человека», – сказано в сообщении МЧС.

Также отмечается, что в Парабельском районе электроснабжение отсутствует в пяти населенных пунктах, где проживает 1191 человек (включая 211 детей). Таким образом, на данный момент без электричества остаются 2166 человек, среди которых 445 детей. В настоящий момент на местах ведутся аварийно-восстановительные работы.

По словам местных жителей в социальных сетях, во вторник в райцентрах Кожевниково и Мельниково наблюдались штормовой ветер, грозы и сильные ливни. А в селе Чажемто Колпашевского района выпал крупный град.

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