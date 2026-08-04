«Поезд Победы» прибудет в Томскую область 7 августа

Посещение экспозиции бесплатное, однако требует предварительной регистрации Фото: Екатерина Сафонова.

С 7 по 9 августа на железнодорожном вокзале «Томск-1» будет работать передвижная выставка «Поезд Победы» (12+), посвященная событиям Великой Отечественной войны. Об этом напомнили томичам в администрации области.

«Поезд Победы» — первая в мире иммерсивная выставка с эффектом присутствия, размещенная в движущемся составе. Экспозиция состоит из десяти тематических вагонов, каждый из которых посвящен отдельным событиям и важным вехам войны. Историческая реальность воссоздается с помощью современных технологий: дополненной реальности, объемного звука и театрального освещения, оживляющих скульптурные фигуры.

Выставка помогает прочувствовать масштаб трагедии и подвига нашего народа. Почти 130 тысяч мужчин-томичей отправились на фронт, около 70 тысяч из них погибли в боях за Родину. Томичи помогли отстоять Москву, геройски сражались под Сталинградом и на Курской дуге, освобождали от фашистов города Европы. Высокого звания Героя Советского Союза удостоены 186 бойцов, 25 человек стали полными кавалерами ордена Славы, 50 тысяч человек награждены орденами и медалями за мужество и отвагу.

Выставка-музей будет открыта ежедневно с 10:00 до 19:00, последняя группа сможет попасть на экспозицию до 18:20. Посетители запускаются с интервалом в пять минут, при входе необходимо предъявить волонтерам Победы электронный билет. Организаторы рекомендуют прибывать на вокзал заранее.\Бесплатные билеты доступны на сайте проекта поездпобеды.рф: регистрация открывается за сутки до прибытия поезда, после чего подтвержденный билет приходит на указанную электронную почту. Доступ к экспозиции разрешен лицам старше 12 лет.

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