В Томском районе мотоциклист предстанет перед судом за пьяную поездку

Алкотестер подтвердил наличие алкогольного опьянения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томском районе перед судом предстанет 23-летний житель областного центра, обвиняемый в повторном вождении мотоцикла в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура утвердила обвинительный акт, и теперь дело рассмотрит Томский районный суд. Подробности рассказали 4 августа в прокуратуре региона.

По версии следствия, инцидент произошел в апреле этого года в селе Богашево, где молодой человек отдыхал с друзьями и распивал спиртные напитки. Когда в его мотоцикле закончился бензин, томич, не задумываясь о последствиях, сел за руль и направился на автозаправочную станцию. Однако в районе поселка Аэропорт его перехватили сотрудники ГИБДД.

Инспекторы зафиксировали у водителя признаки опьянения. Проверка по базам данных показала, что для нарушителя это не первый проступок: ранее он уже привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде, однако должных выводов для себя не сделал. Свою вину обвиняемый признал в полном объеме.

В настоящее время принадлежащий молодому человеку мотоцикл арестован и помещен на специализированную штрафстоянку. Окончательную меру наказания и судьбу транспортного средства решит суд. Согласно действующему законодательству, за повторное вождение в пьяном виде нарушителю грозит не только уголовное наказание и штраф, но и конфискация мотоцикла в пользу государства.

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