В Томской области нашли песок для строительства газопровода «Сила Сибири – 2»

Томский песок будет задействован на возведении крупнейшего стратегического объекта Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области подготовлено к освоению новое месторождение строительного песка «Ларьеган 1611», запасы которого оцениваются примерно в 1 млн кубометров. Материал будет использован для нужд строительства инфраструктуры магистрального газопровода «Сила Сибири – 2». Информацию об этом 4 августа озвучили в департаменте природных ресурсов региона.

В 2025–2026 годах специалисты открыли сразу шесть месторождений песка на участке между компрессорными станциями «Аганская» и «Вертикос». Геологоразведка велась в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта по разработке восточной системы газоснабжения.

Общий объем разведанных запасов составил более 6 млн кубометров. Информация о новых участках уже внесена в федеральную систему лицензирования недропользования. При этом месторождение уже полностью готово к промышленному освоению.

Участок от КС «Аганская» до КС «Вертикос» представляет собой первый 410-километровый отрезок крупного газотранспортного коридора «Сила Сибири – 2», который соединит Ханты-Мансийский автономный округ и Томскую область.

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