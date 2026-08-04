Дрон из Томска доставит бюллетени в глухие районы Кузбасса

Дроны будут выполнять важную миссию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России нашли новое применение отечественной беспилотной технике. Центральная избирательная комиссия РФ заключила соглашение о сотрудничестве с томскими разработчиками роботизированных систем. Об этом рассказали разработчики 4 августа.

Под документом поставили подписи член ЦИК Герой России Анатолий Сысоев (г. Кемерово) и генеральный директор предприятия-разработчика Никита Калиновский. Согласно договору, доставка избирательных бюллетеней в отдаленные уголки Кемеровской области во время грядущих выборов депутатов Государственной Думы ляжет на плечи дрона.

Для выполнения ответственной миссии выбрана универсальная транспортная платформа «Вихрь-1М». Применение беспилотника позволит организовать логистику в таежные поселки и горные местности, где использование традиционного наземного транспорта затруднено или занимает слишком много времени. Конструкция аппарата позволяет адаптировать его под конкретные задачи по перевозке различных типов грузов.

«Это важный шаг не только для обеспечения прозрачности и доступности выборов, но и для развития гражданской беспилотной авиации в стране, — отмечают разработчики. — Мы доказываем, что наши платформы способны решать сложнейшие государственные задачи».

Сотрудничество с Центризбиркомом продолжает работу сибирских инженеров по поиску новых сценариев использования отечественных технологий. Ранее аппараты подобного типа успешно применялись для мониторинга территорий, аэрофотосъемки и инспекционных задач. Теперь же они выходят на службу избирательной системе страны.

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