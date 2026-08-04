Рынок кредитов меняется: растет спрос на рефинансирование

Чаще всего заёмщики рефинансируют один действующий кредит - таких 85 %. Ещё 12 % объединяют два займа, 3 % - три и более договора. Основной объём приходится на потребительские кредиты. В результате ставки для клиентов в среднем снижаются на 16 процентных пунктов - это особенно заметно для тех, кто брал кредиты в период пиковых рыночных ставок.

- Для многих заемщиков рефинансирование - это второе дыхание на длинной дистанции: темп кредита не меняется, но появляется возможность распределить силы и дойти до финиша без перегрузки. Рост спроса на рефинансирование становится устойчивым рыночным трендом, что подтверждается динамикой продаж в этом сегменте. Снижение полной стоимости кредитов наличными на 6,3 п.п. с начала года повлияло на ценовую доступность продукта в банке. Мы видим, что текущие условия делают перекредитование экономически оправданным для заемщиков, и во втором полугодии этот тренд закрепится, - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Рефинансирование позволяет заёмщикам снизить долговую нагрузку: нередко новый платёж оказывается ощутимо ниже прежнего, а условия - более комфортными. Объединить в один можно несколько кредитов, оформленных в других банках, включая потребительские займы, автокредиты и задолженность по кредитным картам. Главное условие - отсутствие просроченной задолженности по всем объединяемым обязательствам.