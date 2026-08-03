Дорожники Томска уложили более тысячи квадратов асфальта за выходные

Работы продолжаются и днем, и ночью Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске продолжаются работы по ремонту автомобильных дорог. За минувшие выходные подрядчики уложили 1250 квадратных метров верхнего слоя асфальта на улице Говорова, где также ведется подготовка проезжей части и разработка асфальта на стыках. Информацию о ходе дорожных работ предоставила пресс-служба администрации Томска.

Параллельно на этом участке идет уборка строительного мусора. На проспекте Ленина продолжают нанесение горизонтальной дорожной разметки. На улице Розы Люксембург идет ремонт пешеходного тротуара: за два дня уложено 180 квадратных метров тротуарной плитки, а сегодня началось асфальтирование верхнего слоя проезжей части.

Полностью завершены работы на переулках Кустарном и Мариинском, где доделали дороги, съезды и тротуары. Там осталось только привести в порядок газоны и нанести разметку. На улице Набережной Озера укладка верхнего слоя выполнена на 75 процентов. Дорожники используют каждый погожий день, чтобы завершить ремонт дорог как можно скорее.

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