Томичи могут вернуть право на бесплатные лекарства до октября

Изменения вступят в силу с начала 2027 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

До 1 октября у федеральных льготников есть возможность вернуть право на бесплатные лекарства вместо денежной компенсации. Для этого необходимо подать заявление о возврате к получению набора социальных услуг в натуральной форме. Информацию о порядке возврата льгот предоставили в профильном ведомстве 3 августа.

Подать заявление можно онлайн на портале «Госуслуги», в МФЦ или отделении Социального фонда России. Изменения вступят в силу с первого января 2027 года. Если льготник уже получает лекарства в натуральной форме, заявление писать не требуется, поскольку льготу продлят автоматически.

Медицинские специалисты отмечают, что льготные лекарства служат страховкой на случай обострения хронических заболеваний, многие из которых могут долгое время протекать бессимптомно. Выбирая натуральную форму лекарственного обеспечения, жители Томской области защищают себя от финансовых рисков, поскольку в случае болезни государство обеспечит их даже дорогостоящими препаратами. Эксперты также уточняют, что в 2026 году сумма денежной выплаты составляет 1 728,46 рубля, в то время как в среднем льготник получает лекарств на сумму 30 500 рублей в год.

Для льготников работает круглосуточная горячая линия по вопросам возврата в программу льготного лекарственного обеспечения. Операторы Центра медицинской и фармацевтической информации отвечают на вопросы по телефонам: 8 (3822) 516-616, 8-800-350-8850, а также по федеральному номеру 122 (добавочный 3).

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