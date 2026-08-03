Глава Томской епархии совершил богослужение в храме Серафима Саровского

Служба собрала десятки верующих. Фото: Томская епархия

1 августа — В день обретения мощей и рождения преподобного Серафима Саровского главный храм закрытого города отметил свой престольный праздник. Как сообщает приходская пресс-служба 3 августа, Божественную литургию в северском храме во имя святого старца возглавил митрополит Томский и Асиновский Ростислав. Архиерейское богослужение собрало сотни горожан, пришедших почтить память великого молитвенника земли Русской.

Преподобный Серафим Саровский почитается как один из величайших святых православия. Он родился в Курске в 1754 году в купеческой семье Мошниных (в миру — Прохор) и прошел исключительный путь подвижничества: от пустынножительства до служения людям. Именно 1 августа 1903 года состоялась его канонизация в присутствии императора Николая II, ставшая первым подобным торжеством в истории Синодального периода России.

После отпуста духовенство совершило крестный ход вокруг храма с иконой преподобного. По окончании богослужения правящий архиерей обратился к пастве с проповедью. Митрополит напомнил слова святого «стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся» и призвал северчан сохранять крепость веры в повседневных трудах. Затем владыка Ростислав тепло поздравил настоятеля протоиерея Николая Гундяева и прихожан с престольным днем, окропив собравшихся святой водой. Каждому участнику торжества вручили небольшие иконы с ликом Саровского чудотворца и памятные буклеты об истории храма.

Храм во имя преподобного Серафима Саровского был заложен в начале двухтысячных годов. Приход официально зарегистрирован летом 2003 года, а первая Литургия во временной палатке прошла зимой 2004-го. Строительство каменного здания заняло около трех лет, и уже к августу 2007 года архиепископ Герман совершил полное освящение нового престола.

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