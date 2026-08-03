Томские вузы зачисляют абитуриентов по приоритетному этапу

Конкурс на бюджетные места традиционно высок Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

3 августа в томских вузах проходит зачисление абитуриентов в рамках приоритетного этапа приемной кампании 2026 года. На этом этапе распределяются места в пределах целевой квоты, особой и отдельной квот, а также зачисляются лица, воспользовавшиеся особым правом поступления без вступительных испытаний. Информацию о ходе приемной кампании предоставила пресс-служба администрации Томской области.

Данному этапу предшествовало распределение контрольных цифр приема внутри квотируемых мест, что позволило наиболее эффективно направить бюджетные места по укрупненным группам направлений подготовки и видам квот с учетом потребностей региона и работодателей. Процедура зачисления осуществляется в соответствии с федеральным законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России № 1076 от 21.08.2020 с последующими изменениями, а также постановлением правительства РФ № 555 от 27.04.2024 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования».

Приказы о зачислении будут опубликованы в ближайшие часы, а информация о результатах направляется в личные кабинеты абитуриентов на портале «Госуслуги». Контрольные цифры приема по квотам, не занятые по итогам приоритетного зачисления, в период с четвертого по пятое августа будут перераспределены в общий конкурс. Абитуриентам рекомендуется отслеживать конкурсные списки и свои позиции в рейтингах на официальных сайтах выбранных вузов по конкретным направлениям подготовки. Основной этап зачисления по общему конкурсу пройдет седьмого августа. Дополнительное зачисление при наличии вакантных мест продлится до пятнадцатого августа 2026 года.

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