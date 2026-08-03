Специалисты едут в села Томской области по программе «Земский работник культуры»

Специалисты трудоустроятся в учреждения культуры региона Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Программа привлечения кадров в сельскую местность продолжает набирать обороты в регионе. В 2026 году по программе «Земский работник культуры» в Томскую область приедут работать 15 специалистов. Культработники будут трудоустроены в учреждения 10 муниципалитетов, сообщили в региональном департаменте культуры.

Программа действует в России с 2025 года. Специалисты, переезжающие в населенные пункты с численностью до 50 тысяч человек, получают единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. В текущем году томские власти предлагают участникам 42 вакансии в районных домах культуры, библиотеках и школах искусств.

«В 2026 году право на единовременную компенсационную выплату за переезд получили 15 победителей конкурсного отбора. Трудоустройство специалистов запланировано в Асине и Стрежевом, а также в Бакчарском, Зырянском, Каргасокском, Кожевниковском, Кривошеинском, Первомайском, Томском и Чаинском районах», — говорится в сообщении облдепартамента.

Среди прибывших специалистов — преподаватели игры на духовых инструментах, фортепиано, хореографии и живописи. Также в глубинку отправятся режиссеры массовых представлений, балетмейстеры и руководители детских студий творчества.

Напомним, что в 2025 году по этой же программе в регион приехали семь специалистов из Томской, Оренбургской, Белгородской и Кемеровской областей. Тогда культработники трудоустроились в Александровский, Каргасокский, Шегарский, Первомайский и Верхнекетский районы.

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