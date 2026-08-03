В Томской области 23-летний парень позаимствовал без спроса автомобиль

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Томской области молодой человек решил взять чужой автомобиль, чтобы обраться до магазина. Парень без спроса взял ключи и поехал за продуктами. Подробности специально для «КП-Томск» сообщили 3 августа в прокуратуре Томской области.
Инцидент произошел утром 1 июля текущего года. Находясь на отдыхе у озера Светлое вместе с друзьями, молодой человек заметил припаркованный автомобиль «Ниссан Теана». Решив съездить в магазин, он решил воспользоваться чужой машиной. Чтобы беспрепятственно взять ключи, обвиняемый обманул своих товарищей, заявив, что у него есть разрешение от хозяина транспортного средства. Совершив поездку по улицам районного центра, он воспользовался чужим имуществом для личных нужд.
Вину в содеянном обвиняемый признал полностью. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Верхнекетский районный суд Томской области. Обвинительное заключение уже утверждено и направлено для рассмотрения в суд.
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