Томская область в лидерах по завозу арбузов в Сибири

Сезон бахчевых в Томской области открылся аншлагом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В честь Международного дня арбуза специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора подвели итоги фитосанитарного контроля в Томской области. За семь месяцев текущего года общий объем досмотренных бахчевых культур в регионе составил 439 тонн. Об этом 3 августа рассказали в региональном Россельхознадзоре.

Арбузы поступают на прилавки томских магазинов преимущественно из стран ближнего зарубежья. Продукция поступает из Казахстана и Киргизии. Весь объем продукции прошел строгий фитосанитарный контроль непосредственно на складах временного хранения и рынках региона.

Специалисты подтверждают, что все партии сопровождаются необходимыми фитосанитарными сертификатами, выданными уполномоченными органами стран-отправителей. Вся продукция соответствует требованиям безопасности Российской Федерации и допущена к свободной реализации на территории Сибири.

Напомним, что фитосанитарный контроль является обязательной мерой для предотвращения ввоза карантинных вредителей и заболеваний растений. Благодаря работе инспекторов жители Томской области могут быть уверены в качестве покупаемых продуктов.

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