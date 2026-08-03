Жительницу Кривошеинского района будут судить за неуплату алиментов

Женщина оказалась должна более 1,5 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кривошейского района утвердила обвинительное заключение по резонансному делу о злостном уклонении от уплаты алиментов. Перед судом предстанет 40-летняя местная жительница, задолжавшая собственному сыну около одного миллиона рублей. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Как установило дознание, женщина была лишена родительских прав в отношении своего сына еще в далеком 2011 году. Суд обязал ее выплачивать средства на содержание ребенка, однако сельчанка систематически игнорировала свои обязанности. Несмотря на то что ранее она уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за долги по алиментам, общая сумма задолженности выросла до колоссальной суммы — почти 1 миллион рублей.

В настоящее время обвиняемая признала свою вину в содеянном. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).

Материалы дела направлены для рассмотрения по существу в Кривошеинский районный суд Томской области. Женщине грозит наказание вплоть до лишения свободы.

Напомним, что защита прав несовершеннолетних является приоритетным направлением работы надзорных органов. Взыскание алиментов остается одной из самых острых тем в работе судебных приставов региона.

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