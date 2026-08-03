«За хлебом под градусом»: В Стрежевом у пьяного водителя конфискуют автомобиль

Мужчина уже не в первый раз попадает в поле зрения надзорных органов. Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

Поездка за продуктами может обернуться для стрежевчанина потерей автомобиля. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Подробности рассказали сегодня в прокуратуре Томской области.

Мужчина уже имел печальный опыт общения с законом — ранее он привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение, однако выводов для себя не сделал. В июне текущего года, вспомнив о необходимости встретить супругу в аэропорту и сходить в магазины, он употребил алкоголь и сел за руль своего Chevrolet Lacetti. По пути на заправку автомобиль был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.

Вину в содеянном обвиняемый признал полностью. В качестве обеспечительной меры его автомобиль арестован и помещен на специализированную стоянку. Дальнейшая судьба иномарки будет решаться судом: согласно практике применения данной статьи, транспортное средство подлежит конфискации в доход государства как орудие совершения преступления.

Уголовное дело направлено в Стрежевской городской суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, что управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже подвергнутым административному наказанию, является тяжким преступлением против безопасности дорожного движения.

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