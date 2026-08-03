Долгострой на Нефтяной в Томске оценили в 151 миллион рублей

Новому владельцу предстоит не только вложить средства в возведение каркаса, но и заново пройти процедуру подключения коммуникаций Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Недостроенный жилой дом по адресу улица Нефтяная, 3, который долгие годы считался одним из главных символов обманутых дольщиков и градостроительных проблем Томска, выставлен на открытые торги. Стартовая цена лота, включающего земельный участок и бетонный каркас здания, составляет 151,3 миллиона рублей. Информация об этом появилась в карточке аукционного дома на сайте «Авито».

Организатором торгов выступает АО «Российский аукционный дом», а продавцом — публично-правовая компания «Фонд развития территорий». Согласно карточке аукциона, площадь земельного участка под зданием составляет 9 927 квадратных метров, а площадь самой недостроенной коробки — 2,17 тысячи квадратных метров.

История этого долгостроя насчитывает уже более десятилетия. Объект планировали сдать еще в 2010 году, однако сроки сдачи неоднократно переносились. В 2019 году конфликт достиг апогея: власти и суд отказали жилищно-строительному кооперативу (ЖСК) «Нефтяная, 3» в продлении разрешения на строительство. В ответ отчаявшиеся дольщики установили палатки рядом со стройкой и объявили голодовку. После общественного резонанса документ был выдан, но позднее от достройки объекта отказались окончательно, назначив людям денежные компенсации.

Напомним, что ранее региональные власти заявляли о планах достройки другого крупного жилого комплекса — ЖК «Стрижи», где также возникли сложности с реализацией проекта.

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