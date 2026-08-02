В Томской области обследовали 944 гектара полей на опасного вредителя

Цисты могут переноситься также дождевыми водами и ветром Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области продолжаются масштабные мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от вредителей. Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели первые обследования земельных участков на наличие золотистой картофельной нематоды — опасного паразита, вызывающего глободероз. Об этом 2 августа сообщили в ведомстве.

Июльский мониторинг охватил 944,15 гектара картофельных полей в шести хозяйствах региона. Всего же до конца года планируется проверить более 1,1 тысячи гектаров земель. Эти меры позволяют своевременно обнаружить угрозу и спрогнозировать риски для урожая текущего сезона.

На данный момент фитосанитарная обстановка оценивается как благополучная. На территории Томской области отсутствуют действующие карантинные зоны по данному вредителю. Более того, в июле текущего года была официально упразднена карантинная зона в Молчановском районе площадью 314,15 га, что свидетельствует об эффективности предыдущих мер борьбы.

Золотистая картофельная нематода представляет серьезную угрозу для пасленовых культур. Несмотря на то что червь не опасен для здоровья человека, он способен уничтожить урожай. Потери урожая при заражении могут достигать 30%, а в критических случаях — всех 90%. Вредитель распространяется с клубнями картофеля, частицами почвы на сельхозинвентаре, колесами техники, а также переносится дождевыми водами и ветром.

Специалисты напоминают аграриям о правилах профилактики. Аграриев призывают

выращивать устойчивые к нематоде сорта, чередовать посадку картофеля с капустой, укропом или клевером, а также не выращивать картофель на одном месте более 4–5 лет.

Россельхознадзор продолжает держать ситуацию на контроле, обеспечивая фитосанитарную безопасность региона.

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