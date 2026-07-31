В Томской области Россельхознадзор выявил целое поле конопли на сельхозугодьях

Информация о правонарушении передана в УМВД. Фото: Россельхознадзор

Инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора пресекли факт неиспользования земель сельскохозяйственного назначения. Информацию об этом 31 июля опубликовали на официальном портале ведомства.

Как следует из публикации, 30 июля текущего года с использованием мобильного приложения «Инспектор» было проведено дистанционное обследование участка площадью 8,3 га в Кривошеинском районе. Проверка прошла без взаимодействия с правообладателем. На всей территории зафиксировано произрастание дикорастущей конопли. Кроме того, поле заросло сорняками различного видового состава: осотом полевым, костром, одуванчиком, бодяком полевым, пыреем ползучим, мятликом однолетним и ромашкой. Высота растительности превышает 0,5 метра.

Земельный участок полностью выведен из оборота: работы по возделыванию культур и обработке почвы не проводятся, признаки выпаса сельскохозяйственных животных или размещения ульев отсутствуют. Такое состояние угодий является прямым нарушением обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации.

В силу содержания наркотических веществ этот сорняк находится под особым контролем надзорных органов. 31 июля юридическому лицу объявлено официальное предостережение о недопустимости нарушения закона. Пользователю предложено в кратчайшие сроки устранить очаг зарастания.

В рамках межведомственного взаимодействия информация оперативно направлена в УМВД России по Томской области для принятия мер в части контроля за оборотом наркосодержащих растений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Солнце вместо черники: офтальмолог раскрыла секреты сохранения зрения томских школьников

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru