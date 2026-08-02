В центре Томска иномарка на полном ходу сбила подростка на тротуаре

Последствия аварии в центре Томска. Фото: УМВД России по Томской области

Очередное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и автомобиля зафиксировано вечером 22 июля в областном центре. В 17:58 в дежурную часть ГИБДД поступил сигнал о наезде на пешехода в переулке Сергея Лазо (в районе пересечения с улицей Кулагина). Об этом 2 августа рассказали в УМВД России по Томской области.

Как установили прибывшие на место инспекторы, 22-летний водитель автомобиля «БМВ» совершил наезд на 11-летнего мальчика-пешехода. Предварительно установлено, что ребенок двигался по тротуару, когда водитель иномарки не предоставил ему преимущество в движении.

В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы различной степени тяжести. Прибывшая бригада скорой помощи оказала ребенку первую помощь на месте и госпитализировала его в медицинское учреждение для дальнейшего обследования. Водитель автомобиля остался на месте происшествия и прошел проверку на состояние опьянения.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все детали случившегося. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости быть предельно внимательными при проезде дворовых территорий и вблизи детских площадок, а также соблюдать скоростной режим.

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