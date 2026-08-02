В Томске водитель иномарки не пропустил мотоцикл на Красноармейской

Место ДТП. Фото: УМВД России по Томской области

Вечером 1 августа в областном центре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал водитель двухколесного транспорта. Авария случилась около 19:00 часов на пересечении улиц Красноармейской и Учебной (в районе дома № 128). Подробности рассказали 2 августа в УМВД России по Томской области.

По предварительной информации, предоставленной пресс-службой УМВД России по Томской области, 35-летний мужчина за рулем автомобиля «Хонда» двигался по регулируемому перекрестку. Он не предоставил преимущество в движении встречному транспортному средству. В результате столкновения с мотоциклом под управлением 29-летнего томича последний получил травмы.

Свидетели происшествия вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Пострадавший мотоциклист был оперативно доставлен в одно из медицинских учреждений города для оказания необходимой помощи. О состоянии его здоровья на данный момент информации не поступало.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка всех обстоятельств инцидента. Для установления точной картины ДТП полицейские обращаются к гражданам за помощью.

Очевидцев аварии или тех, кто располагает записями с видеорегистраторов, просят явиться в отдел ГИБДД по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, кабинет 103, либо позвонить по телефону: 8 (3822) 794-699.

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