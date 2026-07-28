Для томичей составили маршрут выходного дня в Калининград

Калининград прекрасен в любой сезон Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Калининград остается для сибиряков привлекательным, но сложным с точки зрения логистики направлением. Редакция «АиФ–Томск» составила подробный маршрут для путешествия из Томска в самый западный город России.

Прямых рейсов из Томска в Калининград нет, поэтому ближайший аэропорт для вылета — Новосибирск (Толмачево). Из Томска до Новосибирска можно доехать на автобусе примерно за шесть часов или долететь местными рейсами за один час. Из Толмачево выполняется прямой рейс до Калининграда, время в полете составляет около пяти с половиной часов. Билеты рекомендуется приобретать за месяц-два, так как в высокий сезон цены значительно возрастают. Альтернативным вариантом является поезд из Новосибирска до Калининграда с пересадкой в Москве. Дорога займет трое суток, но позволит увидеть страну из окна и может оказаться дешевле для тех, кто не боится длительных железнодорожных путешествий.

В Калининграде представлено множество вариантов размещения на любой бюджет. В центре города расположены десятки гостиниц, сетевые отели и небольшие гостевые дома. Стоимость проживания в хорошем месте варьируется от трех до восьми тысяч рублей за сутки. Для тех, кто предпочитает домашний уют, доступна посуточная аренда квартир стоимостью от двух с половиной тысяч рублей за студию в центре. Оптимальным выбором для поселения считаются район улицы Октябрьской или Ленинский проспект, поскольку все основные достопримечательности будут находиться в пешей доступности.

Первый день путешествия стоит начать с завтрака в кафе на набережной, а затем отправиться на пешую прогулку по центру. Калининград удивляет сочетанием немецкой архитектуры и советского размаха, позволяя заблудиться в улочках с фахверковыми домами и выйти к готическим кирхам. Обязательным местом для посещения является Рыбная деревня — квартал в центре города, построенный в стиле старого Кенигсберга. Узкие улочки, черепичные крыши и маяк с панорамным видом на город создают неповторимую атмосферу. Здесь расположены несколько музеев, сувенирные лавки и видовые площадки.

Особенно красиво в деревне вечером, когда зажигаются фонари, а ветер с реки Преголи наполнен морским воздухом. От Рыбной деревни можно легко дойти до острова Канта, который считается сердцем Калининграда. На острове расположен Кафедральный собор, где похоронен философ Иммануил Кант. Этот памятник готики XIV века чудом уцелел после войны. Внутри собора находятся музей и концертный зал с уникальным органом, звук которого производит невероятное впечатление. Прогулка по острову с аудиогидом станет настоящей медитацией под открытым небом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томск под водой: Дождь и промокшие растения в объективе

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru