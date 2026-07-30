Нещадное пекло под 30°С вернулось к томичам после небольшого спада. В конце июля небесная канва то и дело разбавляет жару дождями с раскатистыми грозами и порывистыми ветрами. «КП-Томск» показывает, как мокрая карусель превращает привычные улицы в декорации для немного драматичных снимков. Динамика пузырей на лужах, отражения зеркал асфальта, капли на цветах и листьях — все это в новом эксклюзивном фоторепортаже. Эти моменты стоило поймать в объектив:
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Особое удовольствие — разглядывать мокрые цветы
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Свисающие с растений капли завораживают необычной красотой
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что в последний день июля в регионе воздух прогреется до +32°С.
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