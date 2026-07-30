Фотозарисовки сделаны в разных районах мокрого города. Фото: Марина Лукина, Анна Ковалева

Нещадное пекло под 30°С вернулось к томичам после небольшого спада. В конце июля небесная канва то и дело разбавляет жару дождями с раскатистыми грозами и порывистыми ветрами. «КП-Томск» показывает, как мокрая карусель превращает привычные улицы в декорации для немного драматичных снимков. Динамика пузырей на лужах, отражения зеркал асфальта, капли на цветах и листьях — все это в новом эксклюзивном фоторепортаже. Эти моменты стоило поймать в объектив:

Прогулка под дождем. Фото: Марина Лукина

Слезы неба на зеленом холсте. Фото: Марина Лукина Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Завораживающий вид умытой природы Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Марина Лукина

Ливень шагает по улицам. Фото: Марина Лукина

Фото: Марина Лукина

Когда совсем не хочется промокнуть. Фото: Марина Лукина

Кто-то вышел на улицу с зонтом, кто-то в дождивике, а кто-то без них. Фото: Марина Лукина

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Особое удовольствие — разглядывать мокрые цветы

Шикарный желтый акцент лета. Фото: Марина Лукина

Фото: Марина Лукина

Умытые огонечки июля Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Хрупая красота — крупным планом Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Нежные краски Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Свисающие с растений капли завораживают необычной красотой

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Контрасты оттенков придают особую красоту кадру Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Небо то грозит темными тучами, то палит солнцем. Фото: Марина Лукина

Фото: Марина Лукина

Голуби сейчас точно не мучаются от жажды Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Дождливо, но тепло Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что в последний день июля в регионе воздух прогреется до +32°С.

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