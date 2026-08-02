Томская область вошла в тройку лидеров инновационного развития России

В регионе активно развиваются научные исследования Фото: Анна КОВАЛЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Томская область впервые вошла в тройку лидеров рейтинга инновационного развития российских регионов, заняв третье место после Москвы и Татарстана. Эксперты связали успех региона с укреплением позиций в сфере инновационной деятельности и развитием эффективной политики поддержки новых технологий. Информацию о позициях региона в рейтинге предоставила пресс-служба администрации Томской области.

Высокий результат стал возможен благодаря созданной в регионе инфраструктуре для развития науки и промышленности. В области работает одна из российских технико-внедренческих особых экономических зон, открытая в 2006 году. Кроме того, в Северске действует территория опережающего развития, где реализуется проект нового энергокомплекса.

В регионе активно развиваются научные исследования, высокотехнологичные предприятия и подготовка специалистов для инновационных отраслей. Важную роль также сыграло создание промышленного кластера электроники и беспилотных систем при поддержке Совета Федерации.

Компании заинтересованы в новых заказах на свою продукцию и увеличении объемов льготного финансирования через Фонд развития промышленности. Сенатор добавил, что развитие инновационного бизнеса важно не только для Томской области, но и для всей страны, поскольку такие предприятия создают рабочие места, увеличивают поступления в бюджеты, укрепляют технологическую независимость России и расширяют экспортные возможности.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла о необходимости создания в регионах производств, способных выпускать уникальную продукцию мирового уровня, а также развития технологического суверенитета страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опасный диагноз или замена полиса: Жители Томской области рискуют стать жертвами «медицинских» схем обмана

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru