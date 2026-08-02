Томская область вошла в тройку лидеров инновационного развития России

Фото: Анна КОВАЛЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Томская область впервые вошла в тройку лидеров рейтинга инновационного развития российских регионов, заняв третье место после Москвы и Татарстана. Эксперты связали успех региона с укреплением позиций в сфере инновационной деятельности и развитием эффективной политики поддержки новых технологий. Информацию о позициях региона в рейтинге предоставила пресс-служба администрации Томской области.
Высокий результат стал возможен благодаря созданной в регионе инфраструктуре для развития науки и промышленности. В области работает одна из российских технико-внедренческих особых экономических зон, открытая в 2006 году. Кроме того, в Северске действует территория опережающего развития, где реализуется проект нового энергокомплекса.
В регионе активно развиваются научные исследования, высокотехнологичные предприятия и подготовка специалистов для инновационных отраслей. Важную роль также сыграло создание промышленного кластера электроники и беспилотных систем при поддержке Совета Федерации.
Компании заинтересованы в новых заказах на свою продукцию и увеличении объемов льготного финансирования через Фонд развития промышленности. Сенатор добавил, что развитие инновационного бизнеса важно не только для Томской области, но и для всей страны, поскольку такие предприятия создают рабочие места, увеличивают поступления в бюджеты, укрепляют технологическую независимость России и расширяют экспортные возможности.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла о необходимости создания в регионах производств, способных выпускать уникальную продукцию мирового уровня, а также развития технологического суверенитета страны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опасный диагноз или замена полиса: Жители Томской области рискуют стать жертвами «медицинских» схем обмана
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru