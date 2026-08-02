В Кузбассе за считаные минуты эвакуировали дом-интернат при пожаре

Фото носит иллюстративный характер Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

В Междуреченске Кемеровской области произошла экстренная эвакуация дома-интерната, расположенного на проспекте Шахтеров. Из здания оперативно вывели всех находившихся внутри людей после срабатывания автоматической пожарной сигнализации. Об этом сегодня, 2 августа пишет издание «Сибдепо» со ссылкой на региональное МЧС.

По словам главы города Павла Камбалина, пожар возник в одной из комнат. Благодаря сработавшей сигнализации и грамотным действиям персонала возгорание было быстро ликвидировано. Пострадавших в результате инцидента нет. На время работы специалистов деятельность дома-интерната организуют в соседнем здании. Причины произошедшего устанавливаются.

В январе этого года в психоневрологическом интернате Прокопьевска произошло другое серьезное чрезвычайное происшествие — вспышка инфекции. Тогда погибли девять человек, более пятидесяти были госпитализированы. После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. По версии следствия, сотрудники учреждения ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, что могло способствовать распространению инфекции. Работа интерната была приостановлена из-за грубых санитарных нарушений.

Информацию о происшествии предоставила пресс-служба администрации Междуреченска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Белом Яре при пожаре пострадал фронтальный погрузчик

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru