В Белом Яре при пожаре пострадал фронтальный погрузчик

За прошедшие сутки на территории Томской области огнеборцы МЧС России потушили три пожара. Пострадавших в результате происшествий нет. Информацию об оперативной обстановке предоставила пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области. в воскресенье, 2 августа.
На улице Таежной в селе Белый Яр Верхнекетского района обгорела кабина и отсек двигателя фронтального погрузчика. Пожар на площади шесть квадратных метров ликвидировали шесть огнеборцев МЧС России с применением двух единиц техники.
На улице Войлочная Заимка в Томске от огня пострадал легковой автомобиль. Возгорание на площади четыре квадратных метра потушили семь специалистов с использованием двух единиц техники.
Спасатели призывают граждан соблюдать требования пожарной безопасности, убирать горючие материалы в безопасное место и держать под рукой первичные средства пожаротушения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Томске остановили движение трамваев из-за грозы и поваленных деревьев
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru