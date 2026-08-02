В Белом Яре при пожаре пострадал фронтальный погрузчик

К счастью, пострадавших в пожарах нет. Фото: МЧС России по Томской области

За прошедшие сутки на территории Томской области огнеборцы МЧС России потушили три пожара. Пострадавших в результате происшествий нет. Информацию об оперативной обстановке предоставила пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области. в воскресенье, 2 августа.

На улице Таежной в селе Белый Яр Верхнекетского района обгорела кабина и отсек двигателя фронтального погрузчика. Пожар на площади шесть квадратных метров ликвидировали шесть огнеборцев МЧС России с применением двух единиц техники.

На улице Войлочная Заимка в Томске от огня пострадал легковой автомобиль. Возгорание на площади четыре квадратных метра потушили семь специалистов с использованием двух единиц техники.

Спасатели призывают граждан соблюдать требования пожарной безопасности, убирать горючие материалы в безопасное место и держать под рукой первичные средства пожаротушения.

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