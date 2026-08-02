Ульяновские бизнесмены заработали 9 миллионов на фиктивной экологии

Преступная схема выглядела весьма цинично Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Громкое экологическое дело завершено в суде Ленинского района Ульяновска. Прокуратура доказала вину группы предпринимателей, которые организовали масштабную аферу: они получали государственные деньги за утилизацию ядовитых отходов, но просто выливали их на землю. Подробности сегодня, 2 августа, сообщает издание mosaica.ru.

Организатором схемы выступил 39-летний ульяновец. Он заключил федеральный контракт на уничтожение дихлорэтана, заведомо зная, что мощности его печи (инсинератора) не справятся с объемом.

Вместо того чтобы отказаться от контракта, предприниматель решил украсть бюджетные средства. По версии следствия, он приказал своему сотруднику перенаправлять грузовики из Волгограда не на завод в Димитровграде, а на частную базу. Там водители под руководством Бакирова откачивали химикаты бензонасосами прямо на голую землю площадью более 700 квадратных метров.

Затем Любушкин лично составлял фальшивые акты о том, что отходы якобы сожжены, и отправлял их заказчику. За период с августа по декабрь 2024 года группа получила таким образом более 9,1 млн рублей бюджетных средств.

Когда на заводе проржавела бочка, подсудимые заливали туда воду, а затем сливали получившуюся токсичную смесь в городской люк, чтобы не тратиться на вывоз. Суд признал виновными шестерых участников схемы. Им были предъявлены обвинения в мошенничестве и нарушении правил обращения с экологически опасными отходами. Подсудимые полностью признали свою вину.

Итоговое решение суда вызвало неоднозначную реакцию общественности ввиду мягкости наказания. Организатор Любушкин приговорен к штрафу в размере 450 тысяч рублей, остальные участники получили штрафы от 50 до 400 тысяч рублей. Несмотря на то что реальный ущерб почве был нанесен, никто из осужденных не получил реального срока лишения свободы.

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