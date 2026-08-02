В Томске автобус №29 изменит маршрут из-за футбольных матчей

Изменения связаны с проведением футбольного матча Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

2 и 9 августа с 14:00 до 21:00 автобусы маршрута №29 не будут следовать до остановки «Карандашная фабрика». Причиной временных изменений станут футбольные матчи, проходящие на стадионе «Темп». Информацию о временном изменении схемы движения предоставила пресс-служба администрации Томска.

В указанные часы конечной точкой для общественного транспорта временно станет остановка «Почтовое отделение № 9». Горожан просят заранее учитывать скорректированную схему движения при планировании своих поездок.

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