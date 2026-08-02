Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
По данным томского филиала Западно-Сибирского УГМС, 2 августа в Томске и области ожидается переменная облачность.
В Сибирских Афинах возможен небольшой дождь, местами с грозой. Ветер южный, 2-7 метров в секунду, днем порывы до 12 метров. Температура воздуха днем составит +29...+31 градуса.
В районах области обещают более переменчивую погоду. Вероятны кратковременные дожди, при грозах не исключены сильные ливни и град. Местами скорость ветра достигнет подует 12-17 метров в секунду. Термометры покажут отметки от +28 до +33 градусов.
Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала о новой магнитной буре.
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