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НовостиОбщество2 августа 2026 2:15

В первое воскресенье августа томичей ждет жара до +33°С

Возможны ливни, грозы и град
Анна КОВАЛЁВА
Прогнозируют переменную облачность и сильный ветер

Прогнозируют переменную облачность и сильный ветер

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным томского филиала Западно-Сибирского УГМС, 2 августа в Томске и области ожидается переменная облачность.

В Сибирских Афинах возможен небольшой дождь, местами с грозой. Ветер южный, 2-7 метров в секунду, днем порывы до 12 метров. Температура воздуха днем составит +29...+31 градуса.

В районах области обещают более переменчивую погоду. Вероятны кратковременные дожди, при грозах не исключены сильные ливни и град. Местами скорость ветра достигнет подует 12-17 метров в секунду. Термометры покажут отметки от +28 до +33 градусов.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала о новой магнитной буре.

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