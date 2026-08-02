Прогнозируют переменную облачность и сильный ветер Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным томского филиала Западно-Сибирского УГМС, 2 августа в Томске и области ожидается переменная облачность.

В Сибирских Афинах возможен небольшой дождь, местами с грозой. Ветер южный, 2-7 метров в секунду, днем порывы до 12 метров. Температура воздуха днем составит +29...+31 градуса.

В районах области обещают более переменчивую погоду. Вероятны кратковременные дожди, при грозах не исключены сильные ливни и град. Местами скорость ветра достигнет подует 12-17 метров в секунду. Термометры покажут отметки от +28 до +33 градусов.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала о новой магнитной буре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Амурчане отправились в Томскую область тушить лесные пожары

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересных событий или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru