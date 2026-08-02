Камеры поймали томичей на превышении скорости 23 тысячи раз за неделю

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
За прошедшую неделю на автодорогах Томской области системы видеофиксации зафиксировали 26 997 нарушений Правил дорожного движения. Из этого числа 23 038 случаев связаны с превышением скоростного режима. Информацию о работе комплексов видеофиксации предоставила пресс-служба УМВД России по Томской области 2 августа.
Ежедневно на трассах региона ведется непрерывный мониторинг дорожной обстановки. После фиксации нарушения камерой данные автоматически передаются в ГИБДД для обработки. Через некоторое время владелец транспортного средства получает по почте квитанцию на оплату штрафа.
Основная цель использования приборов видеофиксации заключается в обеспечении безопасности дорожного движения и снижении дорожно-транспортного травматизма. В ведомстве призвали жителей Томска и области быть внимательными на дороге и строго соблюдать Правила дорожного движения.
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