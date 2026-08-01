В Томске за час произошли 2 ДТП с пострадавшими девочками

Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев происшествий Фото: Антон ХАРИН. Перейти в Фотобанк КП

31 июля в Томске в течение часа произошли 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали дети. Девочки получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждения. Информацию о случившемся распространила пресс-служба регионального управления МВД России.

Первое происшествие зафиксировано около 15:30 на улице Пушкина. Мужчина 45 лет, управляя электросамокатом, двигался по тротуару и сбил девятилетнюю школьницу. В результате инцидента ребенок был травмирован и отправлен в больницу.

Спустя примерно час, ближе к 16:20, аналогичная ситуация возникла на проспекте Фрунзе. 51-летняя женщина находилась за рулем «Ниссан Мурано», когда под колеса ее машины попала 11-летняя девочка. По предварительным данным, школьница пересекала проезжую часть в месте вне зоны действия регулируемого пешеходного перехода. Пострадавшую также экстренно доставили в лечебное учреждение.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства обеих аварий. В полиции обратились к возможным свидетелям ЧП с просьбой откликнуться и помочь в установлении деталей произошедшего. Очевидцев ждут по адресу: Иркутский тракт, 79, кабинет 103. Также принимают звонки по телефону 8 (3822) 794-699.

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