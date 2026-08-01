Стрежевские полицейские задержали мужчину с гашишем

Фигурант сознался в покупке «запрещенки» через интернет. Фото: УМВД России по Томской области

1 августа в томском УМВД сообщили, что стрежевская полиция задержала 35-летнего местного жителя. Его остановили у лесного массива на 6-м км трассы, ведущей в поселок Ваховск. При досмотре у мужчины изъяли из левого кармана джинсов сверток из красной изоленты.

Внутри обнаружили спрессованное вещество, которое экспертиза определила как гашиш. Масса соодержимого составляла более двух граммов. Задержанный объяснил, что приобрел наркотик на онлайн-площадке для себя. Ранее фигурант не был судим.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Разбирательства идут по части 1 статьи 228 УК Российской Федерации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Повалил более 30 деревьев: в Томской области будут судить «черного» лесоруба

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересных событий или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru