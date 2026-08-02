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НовостиОбщество2 августа 2026 4:01

Томские студенты придумали, как регулировать протез за секунды

Инновационная разработка позволит менять размер культеприемной гильзы без необходимости снимать устройство
Екатерина Сафонова
Проект уже получил поддержку Фонда содействия инновациям

Проект уже получил поддержку Фонда содействия инновациям

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Студенты Томского политехнического университета Данил Каурдаков и Егор Колпаков работают над инновационной системой, которая позволит регулировать посадку протеза без необходимости его снимать. Разработка станет первой подобной отечественной технологией. Информацию 2 августа предоставила пресс-служба администрации Томской области.

Идея проекта появилась после того, как один из авторов стартапа начал работать протезистом и столкнулся с распространенной проблемой пациентов. В течение дня объем культи может меняться из-за отеков, из-за чего протез становится менее комфортным. Существующие гильзы требуют снятия для корректировки, тогда как новая система позволит изменять их размер в считанные секунды.

Устройство устанавливается непосредственно в культеприемную гильзу на этапе изготовления протеза. Управлять регулировкой можно будет как с помощью кнопок на самом механизме, так и через мобильное приложение. Решение подходит для протезов верхних и нижних конечностей.

Проект уже получил поддержку Фонда содействия инновациям: команда стала победителем грантового конкурса и выиграла один миллион рублей на дальнейшую разработку. Сейчас студенты создают рабочий прототип, а после успешных испытаний намерены вывести технологию на рынок.

Регион продолжает поддерживать студенческие стартапы и внедрение перспективных биомедицинских разработок, способствующих укреплению технологического лидерства России. Развитие технологического предпринимательства ведется в рамках федерального проекта «Технологии» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина.

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