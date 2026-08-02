Томские студенты придумали, как регулировать протез за секунды

Проект уже получил поддержку Фонда содействия инновациям Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Студенты Томского политехнического университета Данил Каурдаков и Егор Колпаков работают над инновационной системой, которая позволит регулировать посадку протеза без необходимости его снимать. Разработка станет первой подобной отечественной технологией. Информацию 2 августа предоставила пресс-служба администрации Томской области.

Идея проекта появилась после того, как один из авторов стартапа начал работать протезистом и столкнулся с распространенной проблемой пациентов. В течение дня объем культи может меняться из-за отеков, из-за чего протез становится менее комфортным. Существующие гильзы требуют снятия для корректировки, тогда как новая система позволит изменять их размер в считанные секунды.

Устройство устанавливается непосредственно в культеприемную гильзу на этапе изготовления протеза. Управлять регулировкой можно будет как с помощью кнопок на самом механизме, так и через мобильное приложение. Решение подходит для протезов верхних и нижних конечностей.

Проект уже получил поддержку Фонда содействия инновациям: команда стала победителем грантового конкурса и выиграла один миллион рублей на дальнейшую разработку. Сейчас студенты создают рабочий прототип, а после успешных испытаний намерены вывести технологию на рынок.

Регион продолжает поддерживать студенческие стартапы и внедрение перспективных биомедицинских разработок, способствующих укреплению технологического лидерства России. Развитие технологического предпринимательства ведется в рамках федерального проекта «Технологии» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина.

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