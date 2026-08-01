Сегодня, 1 августа, из Амурской области в Томскую направили полсотни авиапожарных. Они будут помогать бороться с огнем, охватившим местные леса. Новость сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».
В регионе уже работают более 270 специалистов федерального ведомства и подразделений из из Хабаровского края, Иркутской, Новосибирской, Омской, Кировской, Мурманской и Архангельской областей.
Напомним, с 13 июня из-за большой грозовой активности в лесах Томской области введен режим чрезвычайной ситуации. С этой даты по 31 июля было ликвидировано более 270 возгораний. Утро 1 августа активными фиксировали 21 пожар, три из них удалось локализовать. Жара в районах тушения достигает +30 градусов.
«Наземную технику практически не применяем из-за невозможности ее доставки. Борьба с огнем идет вручную. За сутки на тушение привлечены порядка 400 человек. Для мониторинга обстановки и переброски сил и средств задействована авиация», — рассказали в «Авиалесоохране». В учреждении также поделились записью, на которой можно увидеть момент спуска на землю груза для борьбы со стихией.
Ранее мы писали, что в Асиновском районе из пылающей постройки эвакуировали 100 коров.
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