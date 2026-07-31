В Томске остановили движение трамваев из-за грозы

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Движение всех трамваев в Томске приостановлено после сильной грозы. Непогода также привела к падению нескольких деревьев в разных районах города. Об этом пишет ТАСС.
В администрации города отметили масштаб последствий.
«Трамваи не ходят вообще. По троллейбусам: Фрунзе - два дерева упало, перекрыто; Лазо - вода и провисла сеть, перекрыто. Пострадавших нет. Фрунзе и Лазо перекрыто надолго, работает одна бригада», — сообщили изданию в мэрии.
Также ветер с порывами до пятнадцати метров в секунду вырвал из земли три дерева в центре Томска. Они обрушились на кровлю двухэтажного жилого деревянного дома. Согласно открытым источникам, здание было построено в 1905 году и входит в список ценных градоформирующих объектов.
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Как сообщает ТАСС, д
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