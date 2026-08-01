Индекс Kp достигнет отметки 4, что может вызвать недомогания у метеозависимых томичей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области в ближайшие 24 часа возможны геомагнитные возмущения с индексом Kp, равным четырем. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ прогнозируют умеренные колебания магнитного поля Земли, вызванные очередной мощной вспышкой на Солнце. Данные о геомагнитных возмущениях опубликованы на страничке института, 31 июля.

Так уже с сегодняшнего вечера метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание. А уже завтра, 2 августа, томичей накроет магнитная буря, которая достигнет своего пика начиная с часа до 20 часов.

Информация о прогнозе геомагнитной активности на три дня. Фото: пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Достигая магнитосферы Земли, частицы заряженных частиц взаимодействуют с ней, вызывая колебания магнитного поля. Индекс Kp отражает уровень этих возмущений: значение 4 считается умеренным, но уже может ощущаться чувствительными людьми.

Для метеозависимых томичей такие периоды могут сопровождаться головными болями, скачками артериального давления, бессонницей и общей слабостью. Врачи рекомендуют в эти дни снизить физическую нагрузку, пить больше воды и избегать стрессов. Что касается технической сферы, геомагнитные возмущения способны вызывать кратковременные сбои в работе спутниковой связи, навигационных систем и энергосетей, хотя для Томска с его широтой риски серьезных технологических нарушений минимальны.

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