Томичи вывезли за границу 73 собаки и кошки за полгода

Перевозка животных требует особых разрешений Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года государственные инспекторы оформили экспортные ветеринарные сертификаты на вывоз семидесяти трех домашних животных из Томской области за пределы России. Об этом 31 июля сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Вместе с хозяевами в заграничные поездки отправились сорок девять собак и двадцать четыре кошки. География путешествий обширна: питомцы побывали на Кипре, в Абхазии, Азербайджане, Болгарии, Вьетнаме, Германии, Грузии, Израиле, Индии, Италии, Китае, Колумбии, Сербии, Словении, США, Таиланде, Турции, Узбекистане, на Филиппинах, в Черногории и Республике Корея. Самыми популярными направлениями в этом году стали Турция и Таиланд.

Специалисты ведомства провели осмотр всех животных и проанализировали сопроводительные документы, в том числе ветеринарные паспорта и результаты лабораторных исследований. Все питомцы клинически здоровы, вакцинированы от бешенства и других инфекционных заболеваний.

Владельцам животных необходимо заблаговременно уточнять актуальность требований стран-импортеров, поскольку они могут меняться. Если планируется посещение нескольких стран или путешествие транзитом, следует узнавать ветеринарно-санитарные требования всех государств, на территории которых будет находиться животное.

Заблаговременно перед поездкой владельцы имеют возможность внести в систему eCert все необходимые сведения о животном, маршруте следования и транспортном средстве. Это существенно сокращает время оформления ветеринарных сертификатов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации. Оформить сертификат онлайн можно на официальном сайте ведомства.

Ответы на интересующие вопросы владельцы могут получить от специалистов Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора. В Новосибирске работает телефон 8 (383) 315-20-87, в Томске — 8 (3822) 45-21-86, а в Кемерово — 8 (3842) 36-15-86.

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