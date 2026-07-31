Рейс из Томска в Сочи задерживается на 5 часов

Рейсы задержаны по причине принимающей стороны Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Рейс N4 484 из Томска в Сочи, запланированный на 17:00 31 июля, задерживается на 5 часов. Согласно обновленному расписанию, расчетное время вылета перенесено на 22:20 того же дня. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло томского аэропорта.

Рейс выполняется авиакомпанией «Северный ветер» на воздушном судне типа Boeing 737. Вылет осуществляется из терминала А. Регистрация пассажиров открыта на стойках 2, 3 и 4 и начнется в 20:20. Посадка на борт запланирована на 21:40. Информация о секторе выхода на посадку на момент публикации отсутствовала.

Томичам, планирующим перелет по данному маршруту, рекомендуется заблаговременно прибыть в аэропорт и следить за обновлениями на информационном табло. Пассажирам задержанного рейса предоставляются услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами, в том числе право на бесплатные напитки и питание при ожидании более двух часов.

Задержки авиарейсов в летний период связаны с повышенной нагрузкой на аэропортовую инфраструктуру и условиями на прием и выпуск воздушных судов в условиях беспилотной опасности. Пассажирам, следующим из Томска на черноморское побережье, рекомендуется учитывать возможное изменение расписания при планировании трансферов и бронирования жилья в Сочи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первые два дня августа в Томской области будут жаркими: Стал известен прогноз погоды на выходные

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru