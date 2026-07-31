Томск выделит десять гектаров для возрождения военного училища связи

Решение о расширении границ областного центра должно быть подтверждено властями Томского района и Заречного сельского поселения Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Томска поддержали инициативу по возвращению городу статуса крупного учебного центра Минобороны. Об этом сегодня 31 июля сообщило издание «АиФ-Томск».

В четверг было одобрено выделение десяти гектаров земли в районе Левобережного микрорайона для размещения полигонов и учебных корпусов возрождаемого Томского высшего военного командного училища связи (ТВВКУС). Из пятнадцати анализировавшихся площадок военные выбрали именно эту локацию, расположенную на границе с Заречным сельским поселением. Выбор обусловлен удобной логистикой и возможностью размещения специализированных технических объектов, что невозможно реализовать в центре города с его историческими ограничениями.

Проект станет значимым шансом для области: он обеспечит приток федерального финансирования, создаст новые рабочие места и спровоцирует строительную активность. Отдельно подчеркивается синергия соседства с ТУСУР, где разрабатываются передовые технологии. Объединение усилий разработчиков и военных эксплуатантов на одной территории позволит готовить специалистов нового поколения.

Напомним, ТВВКУС готовило офицеров-связистов с 1965 года до своей ликвидации в 1999 году. О планах восстановления училища Министерство обороны заявило в 2025 году.

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