Томские школы проходят строгую проверку перед началом учебного года

Проверка будет проводиться до конца каникул Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Межведомственные комиссии Томской области начали масштабную проверку 285 школ и 34 колледжей региона перед началом учебного года. Цель инспекций — гарантировать полную готовность образовательных учреждений к приему учащихся и проведению торжественных линеек. Подробности о ходе проверок сообщили сегодня, 31 июля, в профильном ведомстве.

Ключевыми темами первого учебного дня в 2026 году станут сплочение народов страны, сохранение исторической памяти и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Торжественные мероприятия традиционно начнутся с церемонии выноса и поднятия Государственного флага и исполнения гимна. В школах и колледжах прозвучат поздравления от руководителей учреждений и почетных гостей. Учебный год во всех организациях откроется первым занятием проекта «Разговоры о важном». Первоклассники познакомятся с учителями, а для первокурсников организуют встречи с кураторами, экскурсии по лабораториям и общение с работодателями.

В преддверии Дня знаний 31 августа на территории Городского сада в Томске состоится общегородской праздник. Первое сентября праздничные линейки пройдут во всех школах региона, а на площади Губернаторского квартала состоится общая торжественная линейка для студентов колледжей и техникумов Томской области.

Параллельно с подготовкой к празднику в регионе продолжается приемка образовательных учреждений. Комиссии оценивают состояние 285 школ, 34 колледжей и техникумов, в том числе 52 организаций дополнительного образования. Проверки продлятся до 7 августа.

Родителям будущих первоклассников доступна подача заявлений в учебные заведения. Оформить документы можно через портал госуслуг, при личном визите в школу или направив их по почте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двор лицея №8 в Томске вернут в прежнее состояние к середине августа

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru