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НовостиОбщество31 июля 2026 14:48

Томские школы проходят строгую проверку перед началом учебного года

Межведомственные комиссии оценивают состояние сотен учебных заведений региона
Екатерина Сафонова
Проверка будет проводиться до конца каникул

Проверка будет проводиться до конца каникул

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Межведомственные комиссии Томской области начали масштабную проверку 285 школ и 34 колледжей региона перед началом учебного года. Цель инспекций — гарантировать полную готовность образовательных учреждений к приему учащихся и проведению торжественных линеек. Подробности о ходе проверок сообщили сегодня, 31 июля, в профильном ведомстве.

Ключевыми темами первого учебного дня в 2026 году станут сплочение народов страны, сохранение исторической памяти и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Торжественные мероприятия традиционно начнутся с церемонии выноса и поднятия Государственного флага и исполнения гимна. В школах и колледжах прозвучат поздравления от руководителей учреждений и почетных гостей. Учебный год во всех организациях откроется первым занятием проекта «Разговоры о важном». Первоклассники познакомятся с учителями, а для первокурсников организуют встречи с кураторами, экскурсии по лабораториям и общение с работодателями.

В преддверии Дня знаний 31 августа на территории Городского сада в Томске состоится общегородской праздник. Первое сентября праздничные линейки пройдут во всех школах региона, а на площади Губернаторского квартала состоится общая торжественная линейка для студентов колледжей и техникумов Томской области.

Параллельно с подготовкой к празднику в регионе продолжается приемка образовательных учреждений. Комиссии оценивают состояние 285 школ, 34 колледжей и техникумов, в том числе 52 организаций дополнительного образования. Проверки продлятся до 7 августа.

Родителям будущих первоклассников доступна подача заявлений в учебные заведения. Оформить документы можно через портал госуслуг, при личном визите в школу или направив их по почте.

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