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НовостиОбщество31 июля 2026 13:19

Двор лицея №8 в Томске вернут в прежнее состояние к середине августа

Подрядчики уже начали обратную засыпку траншей на улице Кузнецова
Екатерина Сафонова
Работы планируют закончить к 15 августа

Работы планируют закончить к 15 августа

В Томске на улице Кузнецова стартовал финальный этап восстановления территории лицея №8, ранее вскрытой для капитального ремонта тепловых сетей. О ходе работ сегодня сообщили местные власти.

Строительная техника уже приступила к обратной засыпке большей части котлованов, а полное благоустройство школьного двора планируется завершить строго до 15 августа.

Модернизация инженерных коммуникаций на Кузнецова ведется в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Параллельно с этим масштабные работы по замене участков сетей тепло- и водоснабжения продолжаются и на других городских магистралях, в том числе на улицах Сибирской, Мечникова и Лазо.

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