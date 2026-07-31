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НовостиОбщество31 июля 2026 13:55

В Томске выполнено свыше 75 процентов работ на «Малом транспортном кольце»

Новая четырехполосная магистраль обеспечит прямую транспортную доступность для 20 тысяч жителей микрорайона Южные ворота
Екатерина Сафонова
Новая дорога кардинально улучшит транспортную доступность для более чем двадцати тысяч жителей микрорайона Южные ворота. Фото: администрация Томской области

Новая дорога кардинально улучшит транспортную доступность для более чем двадцати тысяч жителей микрорайона Южные ворота. Фото: администрация Томской области

В Томской агломерации активно продолжается асфальтирование ключевого участка «Малое транспортное кольцо» протяженностью пять километров. Подрядчик уже реализовал свыше 75 процентов строительно-монтажных работ, а полное завершение строительства четырехполосной магистрали запланировано до конца текущего года. Об этом 31 июля рассказали в правительстве Томской области.

Строительный процесс стартовал в 2023 году и предполагает девятнадцать этапов. На текущий момент в полном объеме завершено переустройство инженерных коммуникаций в местах пересечений с будущей трассой. Специалисты смонтировали одиннадцать металлических гофрированных водопропускных труб и создали современную систему очистки ливневых стоков. Эта инфраструктура состоит из девяти километров трубопроводов, более ста смотровых и дождеприемных колодцев, семи канализационно-насосных станций, а также семнадцати комбинированных песко-нефтеуловителей с фильтрацией. Также возведены два путепровода в районах улиц Тихая и Богдана Хмельницкого с армогрунтовыми и монолитными подпорными стенами.

В настоящее время устройство дорожной одежды из асфальтобетонных смесей ведется на всей протяженности объекта. Параллельно рабочие укрепляют кюветы бетоном, откосы растительным грунтом с посевом трав, устанавливают бортовые камни и шумозащитные экраны. На площадке задействованы свыше ста пятидесяти специалистов и более тридцати единиц спецтехники, в том числе асфальтоукладчики, катки, экскаваторы и самосвалы. В сентябре генподрядчик планирует приступить к укладке финишного слоя асфальта. Вдоль магистрали также появятся тротуары, освещение, барьерные ограждения, дорожные знаки, обустроенные остановки общественного транспорта и светофорные объекты.

Ход строительства находится на еженедельном контроле регионального правительства для оценки динамики и качества выполнения задач. Реализация масштабного проекта способствует комплексному развитию градостроительного потенциала на юге томской агломерации. В перспективе прямая транспортная связь охватит и будущий микрорайон Южные ворота 2, что существенно повысит комфорт передвижения для всех жителей пригорода.

Запуск нового транспортного коридора позволит разгрузить существующие дорожные сети и обеспечит безопасное и быстрое сообщение между Томском и его развивающимися южными территориями.

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