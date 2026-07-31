В Томске выполнено свыше 75 процентов работ на «Малом транспортном кольце»

Новая дорога кардинально улучшит транспортную доступность для более чем двадцати тысяч жителей микрорайона Южные ворота. Фото: администрация Томской области

В Томской агломерации активно продолжается асфальтирование ключевого участка «Малое транспортное кольцо» протяженностью пять километров. Подрядчик уже реализовал свыше 75 процентов строительно-монтажных работ, а полное завершение строительства четырехполосной магистрали запланировано до конца текущего года. Об этом 31 июля рассказали в правительстве Томской области.

Строительный процесс стартовал в 2023 году и предполагает девятнадцать этапов. На текущий момент в полном объеме завершено переустройство инженерных коммуникаций в местах пересечений с будущей трассой. Специалисты смонтировали одиннадцать металлических гофрированных водопропускных труб и создали современную систему очистки ливневых стоков. Эта инфраструктура состоит из девяти километров трубопроводов, более ста смотровых и дождеприемных колодцев, семи канализационно-насосных станций, а также семнадцати комбинированных песко-нефтеуловителей с фильтрацией. Также возведены два путепровода в районах улиц Тихая и Богдана Хмельницкого с армогрунтовыми и монолитными подпорными стенами.

В настоящее время устройство дорожной одежды из асфальтобетонных смесей ведется на всей протяженности объекта. Параллельно рабочие укрепляют кюветы бетоном, откосы растительным грунтом с посевом трав, устанавливают бортовые камни и шумозащитные экраны. На площадке задействованы свыше ста пятидесяти специалистов и более тридцати единиц спецтехники, в том числе асфальтоукладчики, катки, экскаваторы и самосвалы. В сентябре генподрядчик планирует приступить к укладке финишного слоя асфальта. Вдоль магистрали также появятся тротуары, освещение, барьерные ограждения, дорожные знаки, обустроенные остановки общественного транспорта и светофорные объекты.

Ход строительства находится на еженедельном контроле регионального правительства для оценки динамики и качества выполнения задач. Реализация масштабного проекта способствует комплексному развитию градостроительного потенциала на юге томской агломерации. В перспективе прямая транспортная связь охватит и будущий микрорайон Южные ворота 2, что существенно повысит комфорт передвижения для всех жителей пригорода.

Запуск нового транспортного коридора позволит разгрузить существующие дорожные сети и обеспечит безопасное и быстрое сообщение между Томском и его развивающимися южными территориями.

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