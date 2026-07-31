На Ново-Соборной площади Томска установили стенд о скульптуре «Венера Милосская»

Новый туристский стенд появился на площади Ново-Соборной в Томске. Фото: администрация Томска

В областном центре на Ново-Соборной площади разместили новый информационный стенд, посвященный скульптуре «Венера Милосская глазами микрохирурга». Этот арт-объект находится в сквере возле главного корпуса Сибирского государственного медицинского университета. Как сообщили в пресс-службе городской администрации 31 июля, стенд установлен в рамках культурно-туристического проекта «Томск заходит».

Скульптура появилась в Томске в 2024 году. Она стала подарком городу к 420-летию со дня основания, а также символом 30-летия местного НИИ микрохирургии. Идея создания монумента принадлежит томским врачам, которые решили творчески переосмыслить известный античный образ. Специалисты задумали продемонстрировать особенности своей профессии, связанной с реконструкцией конечностей и повышением качества жизни пациентов.

Для этого знаменитой Венере Милосской, которая традиционно изображается без рук, «пришили» верхние конечности. Высота монумента достигает 2,2 метра. При его изготовлении мастера использовали современные технологии: с оригинала знаменитой скульптуры сняли трехмерную модель, затем воспроизвели ее и дополнили руками и книгой. На плечах Венеры заметны характерные «рубцы», которые символизируют следы работы хирургов.

Сам проект «Томск заходит» стартовал весной 2025 года по инициативе Музея истории Томска. Его ключевыми элементами стали передвижная брендированная лавка-касса на колесах и организованные пешеходные экскурсии по историческим уголкам города. Кроме того, в рамках проекта в разных точках Томска устанавливают информационные стенды, рассказывающие о местных достопримечательностях и культурных объектах. Новый стенд на Ново-Соборной площади стал очередным дополнением к культурной карте города.

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