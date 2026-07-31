В I полугодии в Томской области обанкротились 19 юридических лиц

Не все предприятия региона плавно вошли в новый экономический год Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первые шесть месяцев текущего года по всей стране было открыто 3 547 конкурсных производств. Этот показатель оказался на 20,8% ниже среднего значения за аналогичные периоды с 2019 по 2025 год. Кроме того, суды ввели 31 процедуру внешнего управления и финансового оздоровления, тогда как в первой половине прошлого года их было 23. Об это стало известно 31 июля из аналитического отчета Минэкономразвития РФ.

В Томской области за полугодие зафиксировали 19 случаев банкротства организаций, хотя годом ранее этот показатель составлял 21. При этом количество граждан и индивидуальных предпринимателей, признанных несостоятельными, выросло с 1 784 до 2 193 человек. Число уведомлений о запуске внесудебных процедур банкротства физических лиц также увеличилось — с 371 до 427.

В июне Госдума приняла в третьем чтении системные поправки в законодательство о банкротстве. Цель изменений — пересмотреть саму суть этого института, поскольку сейчас даже стабильный бизнес может оказаться в сложной финансовой ситуации. Компаниям необходимы действенные правовые инструменты для урегулирования долгов и выхода из кризиса с сохранением деятельности, однако существующая модель на это не рассчитана.

По словам экспертов, нынешняя система носит исключительно ликвидационный характер, а процедуры нередко затягиваются и начинаются слишком поздно, когда спасать предприятие уже невозможно. В связи с этим государство планирует перейти к модели раннего вмешательства и восстановления платежеспособности. В частности, предполагается ввести добанкротную санацию как способ предотвращения несостоятельности без возбуждения официальных производств. Также будет создана новая судебная процедура реструктуризации долгов и инструменты, препятствующие убыточной деятельности должника даже в рамках ликвидации.

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