Рост реальных доходов россиян замедлился

Оценивать личное финансовое положение нужно по собственному бюджету Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году замедлились темпы роста реальных доходов россиян. Об этом сообщило 30 июля со ссылкой на экспертов издание mosaica.ru. Томичам на заметку: реальными называют доходы с поправкой на инфляцию. Важна не сумма на бумаге, а сколько товаров и услуг можно на нее приобрести.

Одной из причин специалисты выделяют снижение деловой активности: компании осторожнее увеличивают зарплаты и сокращают премии, а отраслевой рост уже не так заметен. Дополнительным фактором стало уменьшение доходности вкладов — семьи, державшие крупные суммы на депозитах, получают меньше процентов. При этом общероссийская статистика не отражает положение каждой семьи. Например, доход может вырасти у медика или инженера, но упасть у работника другой сферы.

Оценивать личное финансовое положение правильнее по собственному бюджету: сравнить обязательные расходы, долговую нагрузку, размер резерва и остаток после оплаты жилья и продуктов. Если заработная плата формально выросла, но кредиты и повседневные траты забирают все больше, такое увеличение не дает устойчивости. В данной ситуации опасно брать новый заем только ради сохранения привычного уровня потребления.

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