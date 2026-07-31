Томичей приглашают на самосбор малины и крыжовника

Спелая малина доступна для томичей практически круглый год Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В крестьянском фермерском хозяйстве, развивающемся в деревне Поросино Томского района в рамках государственной грантовой программы поддержки ягодоводства, начался долгожданный сезон сбора урожая. Жителей приглашают на «самосбор» — популярный формат семейного отдыха, где каждый может лично собрать для себя спелую малину и крыжовник прямо с куста. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

В 2020 году проект создания высокотехнологичной фермы получил целевое финансирование «Агростартап» от администрации Томской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Грант был направлен на модернизацию оборудования и расширение посадочных площадей. Благодаря полученным средствам хозяйство модернизировало плантации, закупило передовые саженцы и строго контролирует экологическую чистоту ягод.

Сегодня ферма представляет собой автоматизированное агропредприятие, специализирующееся на круглогодичном и сезонном выращивании ягодных и овощных культур. Хозяйство широко известно в регионе благодаря внедрению инженерных решений в сельское хозяйство. Глава предприятия — бывший радиоинженер, который самостоятельно разработал и внедрил автоматизированную систему управления микроклиматом и поливом на базе микроконтроллеров. Благодаря комбинации зимних теплиц, весенних парников, пленочных укрытий и открытых полей, ферма поставляет свежую ягоду рекордные 9 месяцев в году — с декабря по август. На плантациях выращивается более 20 сортов плодово-ягодных культур преимущественно российской селекции. Помимо ягод, в зимне-весенний период хозяйство успешно выращивает и поставляет на томский рынок тепличные огурцы.

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