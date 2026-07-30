Прокурор района в Томской области проверила ход ремонта школы в Березовке

Монтаж инженерных систем практически завершен Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокурор Первомайского района Томской области Екатерина Чубукова лично посетила строительную площадку школы в деревне Березовка, чтобы убедиться в соблюдении графика капитального ремонта. Надзорное ведомство осуществляет сопровождение обновления здания МБОУ «Березовская СОШ», выполняемого в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

На ремонт образовательного учреждения выделено более 62 миллионов рублей. Указанные средства направлены на модернизацию инженерных систем, кровли и внутреннюю отделку помещений. Во исполнение указания прокурора Томской области Сергея Ломакина надзорное ведомство пристально следит за капитальным ремонтом школ в регионе.

Осмотр показал, что монтаж инженерных систем практически завершен, продолжается внутренняя отделка помещений. Оснований полагать, что сроки выполнения работ будут нарушены, не усматривается. Вместе с тем Екатерина Чубукова напомнила строителям, что дети должны учиться в обновленных, комфортных и достойных условиях, поэтому недопустимо отступление от стандартов качества.

Контроль со стороны прокуратуры за расходованием бюджетных средств и соблюдением строительных норм позволяет гарантировать безопасность и комфорт учащихся в сельских школах Томской области. Реализация национального проекта «Молодежь и дети» способствует созданию современных условий для обучения и воспитания подрастающего поколения в сибирском регионе.

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