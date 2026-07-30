В Томске детскую и взрослую стоматологии объединили в одну структуру

Основная задача преобразований — нарастить мощность детской службы в городе Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В Томске завершилась реорганизация двух городских стоматологических учреждений. Детская поликлиника №2 стала частью стоматологической поликлиники №1 в качестве специализированного отделения. Власти объясняют это решение стремлением сделать помощь юным пациентам доступнее. Об этом сегодня 30 июля сообщили в пресс-службе правительства Томской области.

По мнению профильного ведомства, необходимо расширение мощности детской службы оказания стоматологической помощи в Томске, в том числе за счет увеличения часов приема и изменений схемы маршрутизации, и такая работа уже ведется. Обновленная структура заработает на двух площадках. Существующее детское отделение на улице Ференца Мюнниха, 17 продолжит принимать пациентов. Кроме того, ориентировочно в конце октября 2026 года откроется второе детское отделение по адресу улица Кулагина, 6д. На новом месте сейчас идет ремонт, закупается оборудование и создаются рабочие места, что позволит ввести 13 дополнительных ставок врачей-стоматологов.

Прием детей до 17 лет с острой болью ведется без предварительной записи в порядке живой очереди. Обращаться нужно в отделение на Ференца Мюнниха, 17 с 08:00 до 20:00. Плановая запись открыта на 14 дней вперед через личный кабинет портала «Госуслуги», регистратуру или по телефонам: 8 (3822) 627-246 и 8 (3822) 629-557. В детском отделении на Каштаке сейчас трудятся 16 специалистов, еще 56 врачей ведут прием во взрослых филиалах на Гагарина, 34, Красноармейской, 90 и Пушкина, 56/1.

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